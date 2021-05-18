صليبا في بنغازي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مالطا وليبيا

ليبيا – زار السفير المالطي في ليبيا تشارلز صليبا برفقة وفد من الخارجية المالطية مدينة بنغازي للتباحث مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بشأن التعاون الثنائي.

وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام وطالعته صحيفة المرصد حضر صليبا والوفد المرافق له اجتماعا لعدد من رجال الأعمال الليبيين لعرض المشاكل والعراقيل التي واجهت الشركات المالطية العاملة في ليبيا في السابق من أجل إنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

هذا وتدارس الوفد آفاق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي بين مالطا والغرفة تنفيذا لرغبة البلاد في معرفة الوضع الاقتصادي في ليبيا عن قرب وتوطيد أواصر الصداقة بين شعبي البلدين فضلا عن عقد اتفاقيات اقتصادية مشتركة بين الجانبين الليبي والمالطي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية