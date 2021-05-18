أبو جناح يبحث مع مدير أمن سبها وآمر الكتيبة 116 سبل فرض الأمن ومكافحة الجريمة بالمدينة

ليبيا- زار رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية مديرية أمن سبها للقاء المسؤولين عن الأمن في البلدية.

وأشار بيان صحفي صادر عن أبو جناح اطلعت عليه صحيفة المرصد إلى استقبال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية من قبل مدير مديرية أمن سبها العميد السنوسي صالح وآمر الكتيبة 116 مشاة مسعود جدي وضباط من الأجهزة الأمنية التابعين لوزارة الداخلية.

وإطلع أبو جناح بحسب البيان على المشاكل والعراقيل التي تواجه المديرية مؤكدا ضرورة فرض الأمن ومكافحة الجريمة واستتباب الأمن في سبها خاصة وفزان عامة وتفعيل كامل الأجهزة الأمنية الأخرى بالتزامن مع جهود تثبيت الاستقرار وإنجاز ملف المصالحة الوطنية وجبر الضرر في كامل الجنوب.

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