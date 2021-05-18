وزير الصحة يناقش مع مديري الإدارات بالوزارة وضع المرافق الصحية من سرت غربًا وحتى الكفرة في الجنوب الشرقي

طرابلس 18 مايو 2021 (وال)- عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، بمقر ديوان الوزارة؛ اجتماعًا ضم مدراء الإدارات بوزارة الصحة لحوصلة نتائج الزيارات الأخيرة التي قام بها لعدد من المناطق بدايةً من سرت غرباً وحتى الكفرة في الجنوب الشرقي، ووضع الحلول والتوصيات لكل المشاكل التي تعيق تقديم الخدمات الطبية.

تم خلال الاجتماع مناقشة وضع مصانع غاز الأكسجين بالمرافق الصحية ومراكز العزل، والتي تُعتبر مسؤولية تقع على عاتق الجميع، كما تم مناقشة برنامج خطة العلاج بالأكسجين المعتمدة دوليًا، وما يجب توفيره من خزانات واسطوانات ومصانع أكسجين.

وتطرق خلال الاجتماع لزيارة وزير الصحة إلى مدن الواحات (جالو، أوجلة وجخرة)؛ والتي رأى وزير الصحة أن هذه المناطق تحتاج لوقفة جادة من جميع الإدارات، من خلال توفير مركز لعلاج السكري، وكذلك احتياجاهم لمركز للكشف المبكر على السرطان، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، كما لوحظ خلال الجولة وجود أجهزة معطلة وأقسام ولادة تفتقر لحضانات حديثي الولادة والتي يجب إعادة النظر فيها.

ولوحظ أيضاً افتقار المرافق للكادر الطبي ولا وجود لأطباء العناية، وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة إعادة دراسة برنامج شراء الخدمة، واختتم الاجتماع بمناقشة المختنقات والمشاكل التي ظهرت بمستشفى غدامس ودراستها ومتابعتها.

يذكر أن وزير الصحة الدكتور الزناتي قد بدأ في 9 مايو الحالي، بزيارات تفقدية للمستشفيات والمرافق الصحية من سرت غربًا وحتى الكفرة في الجنوب الشرقي من ليبيا.

واستهدفت الجولة مدن الواحات (جالو، أوجلة واجخرة)، حيث قام بزيارة مستشفى أوجلة القروي، مستشفى جالو القروي، ومركز العزل الخاص باستقبال حالات كورونا الذي يقدم خدماته للبلديات الثلاث.

واستمرت الجولة إلى الكفرة وزيارة المستشفيات والمراكز الصحية بالمدينة، جهاز الإسعاف ومركز الصحي الشورى، ومركز العزل، ومصنع الأكسجين.

وشملت الزيارة مدينة أجدابيا؛ شملت الزيارة مستشفى الشهيد محمد المقريف، والمرافق والمراكز التابعة لإدارة الخدمات الصحية، ومركز خدمات السكر بالمدينة.

واستمرت الزيارة للمرافق الصحية بمناطق الشريط الساحلي من بنغازي إلى أجدابيا (الزويتينة، سلطان، المقرون، قمينس وسلوق)؛ حيث شملت الزيارة مستشفى الشهيد الزويتينة، مستشفى سلوق القروي، والمرفق الوحيد في كل من السلطان، المقرون وقمينس.

وانتقلت الجولة إلى مدينة سرت، وقام وزير الصحة بزيارة مستشفى ابن سينا التعليمي، مركز الأورام بسرت، والعيادة المجمعة بالمدينة.

وانتهت الجولة بزيارة العيادات المجمعة بمدينة بنغازي، ومن أهمها عيادة الكيش، عيادة خالد ابن الوليد، اللتان تقدمان خدماتهما لشريحة كبيرة من المواطنين.

وتأتي هذه الزيارات المكثفة التي يجريها وزير الصحة للمرافق الصحية بكل ربوع ليبيا، ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال الوقوف المباشر حول المشاكل التي تعرقل تقديم الخدمات الصحية. (وال) ر ع/ ر ت

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