تونس تنقذ أكثر من 100 مهاجر من الغرق في المتوسط

أنقذت البحرية التونسية الاثنين أكثر من 100 مهاجر حاولوا الوصول إلى إيطاليا بشكل غير شرعي انطلاقا من ليبيا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التونسية، مشيرة إلى أنهم واجهوا صعوبات قبالة جزيرة جربة.

وقالت الوزارة في بيان إن البحرية رصدت زورقا “على وشك الغرق” على بعد 40 كيلومترا قبالة سواحل جنوبي تونس.

وكان على متن الزورق 46 راكبا من بنغلادش، و29 سودانيا، و22 إريتريا، و11 مصريا، تتراوح أعمارهم بين 15 و38 عاما.

ونقل الركاب الذين قالوا إنهم غادروا ميناء زوارة الليبي مساء الأحد، إلى ميناء جرجيس جنوبي تونس.

وتقدم تونس مساعدة لمهاجرين يغادرون ليبيا المجاورة وتتقطع بهم السبل في البحر المتوسط، الذي بات أحد أكثر طرق الهجرة حصدا للأرواح وفقا للأمم المتحدة.

وعثر على قارب غادر زوارة الخميس وعلى متنه ناجيتان نيجريتان، قالتا إن 17 آخرين من الركاب ربما يكونون غرقوا، حسب المنظمة الدولية للهجرة.