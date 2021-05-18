اجتماع طارئ ببنغازي لتعزيز القوانين الخاصة بتجريم حيازة السلاح والسحر  والشعوذة والجرائم الإلكترونية

بنغازي 18 مايو 2021 (وال)- عقد بمدينة بنغازي اجتماع طارئ برئاسة وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم العبدلي، والمحامي العام إبراهيم الدرسي، لتعزيز القوانين الخاصة بتجريم حيازة السلاح والسحر والشعوذة والجرائم الإلكترونية، بعدما يتم اعتمادها من قبل السُلطات التشريعية، وتنظيم آلية القبض على كافة المطلوبين لدى النيابات العامة ومراكز الشرطة لتتم إحالتهم إلى القضاء.

هذا وتم خلال الاجتماع بحضور كلا من: السيد رئيس نيابة الشرق – بنغازي، والسيد رئيس نيابة الجنوب – بنغازي، والسيد رئيس نيابة الشمال – بنغازي، والسيد رئيس نيابة الاستئناف – بنغازي، وعدد من مديري الأمن ومديري الإدارات التابعين لديوان الوزارة، مناقشة أبرز الملفات المهمة المتعلقة بالعمل الأمني من أبرزها :

وفي ختام الاجتماع أبدى الجميع استعدادهم التام للعمل بجسر متواصل، والسعي جميعًا لفرض الأمن والمساهمة في القضاء على معدل الجريمة الذي أصبح في تدني ملحوظ خصوصًا بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية فرج قعيم العبدلي. (وال) ر ع

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