أبوجناح متفقدًا مديرية أمن سبها: ضرورة فرض الأمن ومكافحة الجريمة فى المدينة

زار نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، اليوم الإثنين، مديرية أمن سبها.

وكان في استقبال أبوجناح، مدير مديرية أمن سبها العميد السنوسى صالح، وآمر الكتيبة 116 مشاة مسعود جدي، وضباط من الأجهزة الأمنية التابعين لوزارة الداخلية.

واطلع أبوجناح، خلال الزيارة، على المشاكل والعراقيل التي تواجه المديرية.

وشدد على ضرورة فرض الأمن ومكافحة الجريمة، واستتباب الأمن فى مدينة سبها خاصة وفزان عامة وتفعيل كامل الأجهزة الأمنية الأخرى، بالتزامن مع جهود تثبيت الاستقرار وإنجاز ملف المصالحة الوطنية وجبر الضرر في منطقة الجنوب بالكامل.