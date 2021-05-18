العامة للكهرباء: زيادة طرح الأحمال إلى 4 ساعات بعد خروج 4 وحدات من الخدمة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، زيادة طرح الأحمال من ساعتين إلى 4 ساعات، نظرا لخروج الوحدة الثانية والخامسة والسادسة بمحطة الجبل الغربي الغازية والوحدة الثانية بمحطة الخمس الاستعجالي.

الشركة، وفي إيجاز صحفي لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قالت: ”نظرا لخروج الوحدة الثانية والخامسة والسادسة بمحطة الجبل الغربي الغازية بقدرة إنتاجية 390 ميجا وات، وكذلك الوحدة الثانية بمحطة الخمس الاستعجالي بقدرة إنتاجية 250 ميجا وات، سيترتب عن ذلك زيادة طرح الأحمال من ساعتين إلى 4 ساعات.