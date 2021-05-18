«أبو توتة»: تعيين 4 وكلاء لـ«المنقوش» قد يكون لإجبارها على الاستقالة

رأى رئيس المحكمة العليا الأسبق في ليبيا، المستشار عبد الرحمن أبو توتة، أن تعيين أربعة وكلاء لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، قد يكون لإجبارها على الاستقالة مبكرا.

وقال أبو توتة في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “تعيين أربعة وكلاء دفعة واحدة لوزيرة الخارجية يصب في اتجاه تفتيت صلاحياتها بين مفترق طرق”.

وأضاف رئيس المحكمة العليا الأسبق “قد يكون ذلك لإجبارها على الاستقالة مبكرا، هل يا تري كان لها رأي في الموضوع؟”.

والأحد الماضي، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تعيين وكلاء بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ونص قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 89 لسنة 2021، الذي طالعته “الساعة 24″، على تعيين كل من محمد خليل عيسى وكيلا للشؤون القنصلية، وعمر محمد صالح وكيلا لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، ومحمد سعيد زيدان وكيلا للشؤون العربية والأفريقية، ومراد محمد حميمة وكيلا للشؤون الأوروبية والأمريكية.

وكشف عبدالمالك المدني، الناطق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب» المنحل، عن تكليف رئيس حكومة الوحدة الوطنية أحد قادة المليشيات المسلحة وكيلا لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقال المدني في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رصدته “الساعة 24″، إنه تم “تكليف القائد الميداني وآمر محور الزطارنة بعملية بركان الغضب محمد خليل عيسى بمنصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية”.