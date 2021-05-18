أبوجناح يجتمع بمدير أمن سبها

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التقى نائب رئيس حكومة الوحدة، رمضان أبوجناح، مع مدير مديرية أمن سبها، العميد السنوسي صالح، وآمر الكتيبة 116 مشاة، مسعود جدي، وضباط من الأجهزة الأمنية التابعين لوزارة الداخلية.

واطلع أبوجناح، الإثنين، على المشاكل والعراقيل التي تواجه المديرية، مؤكدًا على ضرورة فرض الأمن ومكافحة الجريمة، واستتباب الأمن في سبها خاصة وفزان عامة وتفعيل كامل الأجهزة الأمنية الأخرى، بالتزامن مع جهود تثبيت الاستقرار وإنجاز ملف المصالحة الوطنية وجبر الضرر في منطقة الجنوب بالكامل.

وكان أبوجناح، خلال ملتقى مكونات فزان، الأحد، أكد التزامه بتحقيق حقوق إقليم فزان بالجنوب الليبي، وإن الحكومة ستعمل على توفير الأمن والوقود والسيولة وبناء مصفاة ومصنع غاز وأشياء كثيرة.

كما أكد على أن الحكومة ستدعم المؤسسات الأمنية في فزان، مشددًا على من ليست لديه القدرة على إدارتها أن يفسح المجال أمام الآخرين.