الآغا: لا يوجد تأثير اقتصادي إيجابي لتوحيد الحكومات فقضية تأخير رواتب الموظفين ما زالت مستمرة

أوضح رئيس لجنة أزمة السيولة بالمصرف المركزي في مدينة البيضاء رمزي الآغا، أنه لا يوجد تأثير اقتصادي إيجابي لتوحيد الحكومات فقضية تأخير رواتب الموظفين ما زالت مستمرة وأبرز مؤسسة مالية وهي المصرف المركزي لا تزال تعاني من الانقسام”.

الآغا، وفي تصريحات لموقع “المونيتور” الإخباري، قال: “هذا الانقسام سببه سيطرة محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير على مؤسسة المصرف منذ 10 أعوام، فنفوذه هو من يعيق عملية توحيد المصرف المركزي والفشل في انتخاب محافظ جديد، وهي الخطوة الأولى في عملية التوحيد”.

واستمر الآغا في التوضيح قائلًا: “هذا التوحيد سينتج عنه توحيد البيانات المالية وأرصدة المصارف التجارية وتسهيل شراء العملة الصعبة ومن الضروري القيام به وانتخاب شخصية وطنية لإدارة المصرف المركزي ليتمكن من إجراء إصلاحات في سعر الصرف”.

واختتم الأغا تصريحاته بالقول: “إن إصلاح سعر الصرف يكون عبر إزالة الاختلاف فيه بين السوق الموازية والرسمية بهدف إتاحة العملات الأجنبية للجميع في كافة مناطق ليبيا، فضلًا عن العمل وفقا لقانون المصارف وليس بحسب أهواء الميليشيات المسلحة”.