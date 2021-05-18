وزيرة الخارجية تُطالب بعودة وكالات الأمم المتحدة إلى ليبيا

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش؛ آخر المستجدات محليًا وإقليميًا.

وناقش الطرفان، خلال اتصال هاتفي؛ آخر تطورات الوضع في ليبيا، خاصةً فيما يتعلق بتنفيذ بنود خارطة الطريق، ودعم الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وتنفيذ النتائج التي توصلت إليها اللجنة العسكرية المشتركة، والمساعدة في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني.

وكانت القضية الفلسطينية في مقدمة القضايا الإقليمية، التي بحثتها الوزيرة مع الأمين العام للأمم المتحدة، وما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات من قبل سلطات الاحتلال.

وطالبت الوزيرة، الأمين العام؛ بأن يحثّ جميع وكالات الأمم المتحدة على العودة إلى ليبيا، مشيرةً إلى أنه لا داعٍ للعمل عن بعد، وأن هذه الخطوة ستُرسل إشارةً إيجابيةً قويةً من الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزيرة، خلال الاتصال الهاتفي، أن ليبيا في حاجةٍ إلى مزيد من الدعم للمدن النائية، وخاصةً في المنطقة الجنوبية، من قبل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.

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