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محلل سياسي: الميليشيات في طرابلس ضد تحويل إدارة المؤسسات إلى عناصر مهنية تتولى قيادتها

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال المحلل السياسي فايز العريبي إن الميليشيات في طرابلس ضد تحويل إدارة المؤسسات إلى عناصر مهنية تتولى قيادتها، وأنها أحد أشكال إعاقة توحيد المؤسسات.

العريبي، وفي تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، أضاف: “أن كافة الأحداث في غرب ليبيا، والتي كان آخرها حصار المجلس الرئاسي، تعد إشارة قوية لسيطرة الميليشيات ومحاولة عرقلة كافة المسارات التي يقودها المجلس”.

وأضاف العريبي أنه “لا بد من إصرار المجتمع الدولي على إجراء الانتخابات واستكمال الخطوات لتحجيم سطوة الميليشيات وتجنب تكرارا السيناريوهات الكارثية التي تسببت فيها”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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