مصادر: تنظيم الإخوان الإرهابي أعطى أوامره للميليشيات بالجاهزية لخشيته الخروج دون أي مكاسب سياسية

أكدت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد تحركات مريبة لبعض الميليشيات التابعة لتنظيم الإخوان، حيث إن هناك الآن خلافات ضخمة بين أمراء تلك المليشيات بسبب بعض الأمور السياسية.

المصادر، وفي تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، قالت: “أن هذه الخلافات دفعت تنظيم الإخوان إلى طلب إعادة تموضع ميليشياته وإعلان حالة الطوارئ داخلها، تحسبا لوقوع أي اشتباكات”.

وأوضحت المصادر أن “تنظيم الإخوان يخشى الأن من الخروج دون أي مكاسب سياسية، وأنه أعطى أوامره للميليشيات بالجاهزية للتحرك في أي وقت للسيطرة على “الغرب الليبي” بأكمله، وإزاحة أي قوى معارضة له، حتى ولو كانت حليفة في السابق، كي يظهر وكأنه القوى العسكرية الوحيدة الموجودة هناك”.