«بعيو» للسلطات الليبية: إعلامكم الوطني أولى بالظهور من خلاله

طالب محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، كافة السلطات الليبية، بضرورة أن يكون الأولوية لظهورهم في الإعلام عبر الوسائل الرسمية للدولة الليبية.

وقال بعيو، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أيتها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. إعلامكم الوطني العمومي الممول من الشعب بقنواته وإذاعاته وصحافته ووكالة أنبائه وصفحاته ومواقعه أولى باهتمامكم وبالظهور والتوجه إلى الشعب ومخاطبة الرأي العام من خلاله. أليس كذلك؟!”.

وكان بعيو قد أعلن، الخميس الماضي، عن عزمه رفع قضية ضد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وحزبه العدالة والبناء وتنظيمهم في الداخل والخارج “في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا بقرار مجلس النواب”، مرجعا ذلك لما لحق به بسببهم من تحريض وتشهير.

وقال بعيو في تدوينة على موقع “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، “الإخوان الفاشيون يشنون حملة ضدي يقودها عضو حزبهم منتحل الصفة خالد شكشك المتمرد على أحكام القضاء”، على حد قوله.

وأضاف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام أن “حملة الإخوان ضدي عبر قناة يديرها سارق لمبلغ 30 مليون دينار مطلوب للنيابة العامة وعبر فيسبوك من قبل أشخاص في إسطنبول وطرابلس”.

وتابع بعيو: “السجل الإجرامي للإخواني خالد شكشك صار ثقيلًا، هو والإخوان المتأسلمون يسعون لإبعادي عن مؤسسة الإعلام”.