العلاقي لمجلس النواب: إلى متى يستمر هذا العبث السياسي؟

وجه نقيب المحامين الأسبق محمد العلاقي، عدة أسئلة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، إلى مجلس النواب.

العلاقي، وعلى حسابه بـ”فيسبوك”، قال: “ويسأل في الحوادث ذو صواب إلى مجلس النواب الموقر، لماذا عرقلة الحكومة بعدم اعتماد الميزانية؟”.

وتابع: “لماذا عدم البث في المناصب السيادية؟، ولماذا لا يتم تنفيذ ما اتفقتم عليه؟، ولماذا مصادرة أحلام البسطاء؟”.

وختم متسائلًا؛ ”إلى متى يستمر هذا العبث السياسي؟، إن ذلك لا يمكن أن يفهم إلا في اتجاه عرقلة انتخابات 24-12-2021؟”.