البحرية التونسية تتمكن من إنقاذ أكثر من 100 مهاجر انطلقوا من زوارة في اتجاه إيطاليا

قالت وزارة الدفاع التونسية إن البحرية المحلية أنقدت الاثنين أكثر من 100 مهاجر حاولوا الوصول إلى إيطاليا بشكل غير شرعي انطلاقا من ليبيا، مشيرة إلى أنهم واجهوا صعوبات قبالة جزيرة جربة.

وقالت الوزارة في بيان إن البحرية رصدت زورقا “على وشك الغرق” على بعد 40 كيلومترا قبالة سواحل جنوب تونس.

وكان على متن الزورق 46 راكبا بنغاليا، و29 سودانيا، و22 إريتريا، و11 مصريا، تتراوح أعمارهم بين 15 و38 عاما.

وعُثر على قارب غادر زوارة الخميس، وعلى متنه ناجيتان نيجريتان قالتا إن 17 آخرين من الركاب ربما يكونون قد غرقوا، حسب المنظمة الدولية للهجرة.