حراك فزان يهدد بإقفال كافة الحقول النفطية في منطقة الجنوب

أعلن ما يعرف بـ”حراك فزان الوطني” أنه سيقفل كافة الحقول النفطية في منطقة الجنوب الليبي خلال 72 ساعة، في حال عدم استجابة السلطة التنفيذية لمطالبهم السياسية والاقتصادية وحتّى الحصول على احتياجات المنطقة المعيشية والخدمية وحلّ أزماتها.

وقال الحراك في بيان مصوّر، نشر بوقت متأخر مساء الاثنين، إنه سيضطر إلى المطالبة بحقوق إقليم فزّان بالقوّة عبر إقفال النفط من كافة المطقة الجنوبية في غضون 72 ساعة، إذا لم تنفذ الجهات المسؤولة في البلاد مطالبه.

كما تحدّث عن تهميش الدولة للإقليم وعدم اهتمام السلطات المتعاقبة باحتياجاته وحقوقه الأساسية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، إلى جانب تدهور الوضع الإنساني والصحيّ وغياب مقوّمات الحياة فيه من غذاء وكهرباء ومستشفيات وأدوية.