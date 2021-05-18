بلدي بنغازي لخارجية مالطا: مستعدون للتعاون بشأن فتح القنصلية في المدينة

أعرب رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري خلال لقائه وكيل وزارة الشؤون الخارجية المالطية كريستوفر كوتاير والسفير المالطي في ليبيا تشارلز صليبا استعداد البلدية للتعاون بشأن فتح القُنصلية المالطية في المدينة بالتنسيق مع وزارة الخارجية الليبية والجهات الأمنية ذات العلاقة وتهيئة الظروف لعودة الشركات المالطية للعمل في مدينة بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن الجانبين بحثا الإجراءات المُتعلقة بفتح القُنصلية المالطية في مدينة بنغازي والتنسيق لعقد لقاءات مع غُرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي والعمل على إمكانية فتح خط بحري وعودة الشركات المالطية لمُباشرة أعمالها .