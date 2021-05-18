“المنقوش” لـ “غوتيريش”: يجب على جميع وكالات الأمم المتحدة العودة للعمل من ليبيا

بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، آخر تطورات الوضع في ليبيا خاصة فيما يتعلق بتنفيذ بنود خارطة الطريق، ودعم الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وتنفيذ النتائج التي توصلت إليها اللجنة العسكرية المشتركة، والمساعدة في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني.

وطالبت “المنقوش”، بحث جميع وكالات الأمم المتحدة على العودة للعمل من ليبيا، وقالت خلال اتصال هاتفي مع “غوتيرش” إنه “لا داعي للعمل عن بعد من تونس، فهذا سيرسل إشارة إيجابية قوية من الأمم المتحدة”,

وتابعت؛ “كما أن ليبيا بحاجة إلى مزيد من الدعم للمدن النائية وخاصة في المنطقة الجنوبية من قبل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية”.

وأكدت «المنقوش» عن تطلع حكومة الوحدة الوطنية إلى العمل عن كثب مع المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش وفريق البعثة، من أجل الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في خارطة طريق الحوار الليبي وقرارات الأمم المتحدة 2570-2571 .

وعن الأزمة الفلسطينية، أعربت “المنقوش” عن إدانة دولة ليبيا للعنف الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والاعتداء على المساجد المقدسة والأحياء السكنية وخاصة حي الشيخ جراح، مطالبة الأمم المتحدة والمفوضية الدولية بتحرك قوي لوقف العدوان على غزة حيث يتعرض الأبرياء للقتل، مؤكدة تأييد ليبيا لكل محادثات السلام التي تؤدي إلى حل عادل وعدالة لشعب فلسطين .