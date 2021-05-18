انطلقوا من ليبيا إلى إيطاليا.. تونس تنقذ 100 مهاجر من الغرق

نجحت دوريات القوات البحرية التونسية، أمس الاثنين، في إنقاذ ما يزيد عن مائة مهاجر، كانوا يسعون إلى بلوغ السواحل الإيطالية، بصورة غير شرعية، منطلقين من السواحل الليبية.

وقالت وزارة الدفاع التونسية، إن المهاجرين غير الشرعيين اصطدموا بمشكلات أمام جزيرة جربة التونسية

وفي البيان الصادر عنها بهذا الشأن، أضافت الوزارة: البحرية لاحظت أن هناك زورقًا يوشك على الغرق على مسافة 40 كيلومترًا أمام سواحل جنوب تونس.

وأشار البيان إلى نقل الركاب، الذين اعترفوا بمغادرتهم ميناء زوارة في ليبيا، مساء الأحد، صوب ميناء جرجيس جنوبي تونس.

جديرٌ بالذكر أن تونس لا تتردد في تقديم العون للمهاجرين الذين ينطلقون من ليبيا ثم يصبحوا عرضة للغرق في البحر المتوسط، الذي اعتبرته الأمم المتحدة أكثر طرق الهجرة خطورة على أرواح المهاجرين.

ووفق المنظمة الدولية للهجرة، فقد تم العثور على قارب انطلق من زوارة، الخميس، حاملاً ناجيتان نيجريتان، فيما يعتقد أن 17 آخرين من الركاب قد لقوا مصرعهم غرقًا.

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