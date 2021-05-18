«الأرصاد»: ضباب على الساحل من الخمس إلى مصراتة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ظهور ضباب على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تأثر الساحل الممتد من الخليج إلى درنة بالضباب أيضا.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شمالية شرقية بوجه عام، ومتغيرة على ساحل الخمس، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر.

– درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية والرؤية جيدة إلى متوسطة، وتكون صعيفة آخر الليل بسبب احتمال ظهور ضباب على الساحل من الخمس إلى مصراتة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء قيلة السحب

– الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، سرعتها بين 5 و10 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين ربع مترو و0.75 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة، وتكون ضعيفة آخر الليل لاحتمال ظهور ضباب على الساحل من الخليج إلى درنة.

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