“مراجع غيث” يكشف أسباب تأخر توحيد وزارة المالية

أكد وزير المالية بالحكومة المؤقتة السابقة، مراجع غيث، خلال تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لوزارة المالية؛ أن وزارتيْ المالية بين الحكومة المؤقتة وحكومة الوحدة الوطنية، لم تتوحدا، حتى الآن، رغم توحيد بقية الوزارات.

وأرجع “غيث” سبب عدم التوحيد، إلى عدم إدماج موظفين من الوزارة في مخطط وزارة الحكومة المؤقتة، ممن كانوا يشغلون وظائف مديري إدارات وغيرها، مشيرًا إلى أنه يجب توحيد السياسات النقدية والمالية بين الوزارات، قبل توحيد هيكل الوزارة، مشددًا على ضرورة إنشاء ديوان للوزارة في الشرق، أسوة ببقية الوزارات؛ لضمان حقوق العاملين.

وتابع “غيث” خلال تصريحاته، أن عملية توحيد وزارة المالية خطوةٌ صعبةٌ من ناحية المنظومات والمعلومات، موضحًا أن اللجنة المالية المشتركة قد انتهت أعمالها، بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، والتي تسلّمت مهمة إتمام إعداد الميزانية الموحّدة.

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