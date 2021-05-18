الرعيض يكشف تفاصيل زيارة السفير المصري لمصراتة

كشف رئيس غرفة الصناعة والتجارة وعضو البرلمان الليبي، محمد الرعيض تفاصيل عن زيارة السفير المصري الجديد إلى مدينة مصراتة وأهم محاورها.

وقال الرعيض في تصريحات لموقع “عربي 21” القطري”، إن “زيارة السفير المصري الجديد إلى ليبيا، محمد سليم إلى مدينة مصراتة جاءت بدعوة رسمية من غرفة الصناعة والتجارة الليبية، من أجل لقاء عدة مسؤولين في المدينة وزيارة عدة مشروعات هناك”.

وأوضح البرلماني ورجل الأعمال الليبي أن “زيارة السفير لاقت ترحيبا كبيرا من كافة أهالي مصراتة، واهتماما كبيرا من قبل المسؤولين بكل الجهات التي تمت زيارتها”، وفق كلامه.

وأشار الرعيض إلى أنه “تم خلال الزيارة طرح ونقاش عدة ملفات من أهمها: تذليل العقبات وكافة السبل لتسهيل عودة العمالة بشكل منظم وتسهيل الحصول على التأشيرة للمواطنين الليبيين، كما اتفقنا مع السفير المصري على إقامة معرض للمنتجات المصرية بمدينة مصراتة قريبا”.

وأضاف: “أكدنا مع السفير واتفقنا على متابعة كافة الأمور والإجراءات التي تسهل حركة المواطنين والسلع والبضائع بين البلدين، واستمع السفير لعدة أطروحات والتقى مجموعة كبيرة من المسؤولين ورجال الأعمال في المدينة ولمسنا في حديثه الجدية والإرادة السياسية لتنفيذ كل ما اتفقنا عليه أو اقترحناه”.

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