ليبيا الان

“الدبيبة” يستقبل مُساعد وزير الخارجية الأمريكي في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مُساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، الذي وصل إلى ليبيا، اليوم، في زيارة عمل.

وحضرت اللقاء، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير النفط والغاز محمد عون، فيما مثّل الجانب الأمريكي وفدٌ، ضمّ سفير الولايات المتحدة، والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية.

وسبق أن أكد “نورلاند”، أن الولايات المتحدة ستدعم حكومة الوحدة الوطنية، في تلبية الاحتياجات المُلحّة للسكان، والتحضير للانتخابات الوطنية، في ديسمبر المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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