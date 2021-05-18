السايح: أي تغيير بمجلس مفوضية الانتخابات سيُعطل إجراء انتخابات 24 ديسمبر

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، قانون إنشاء المفوضية ينص على أن مجلسها يعد المسؤول عن وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات، والإشراف على تنفيذ البرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية.

السايح، وفي تصريحات لصحيفة “القدس العربي”، قال: “بما أن المجلس الحالي قد وضع جميع تلك المتطلبات موضع التنفيذ، فإن أي مساس بهذا المجلس من شأنه أن يعيق استمرار تنفيذ تلك المتطلبات”، مؤكدا أن أي تغيير يمس مجلس المفوضية سوف يربك الخطط التي وضعت لتنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر.

وأوضح أن المفوضية قد حددت تاريخ الأول من يوليو المقبل كحد أقصى لبدء عملية تنفيذ انتخابات نهاية العام، مبينا أن أي تأخير سوف يؤدي إلى إرباك خططها نحو التاريخ المقرر، وسيؤدي إلى إعادة النظر في الخطة التي وضعت لهذا الغرض.

وأضاف أن المفوضية لاتزال تنتظر استلام القوانين والتشريعات الانتخابية في الأول من يوليو المقبل لكي نستطيع الوفاء بتاريخ 24 ديسمبر، قائلا: “هذا التاريخ لم يعد بعيداً، وما يفصلنا عنه سوى بضعة أسابيع فقط”.

وذكر أن المفوضية قد تسلمت 50 مليون دينار من “حكومة الوفاق” المنتهية ولايتها، موضحاً أنها مازالت تنتظر اعتماد الميزانية لكي تتولى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة استكمال العجز في الميزانية المخصصة لتنفيذ انتخابات نهاية العام.

وحول الظروف الأمنية السائدة، أكد السايح حرص المفوضية على أن يكون القانون الذي سيصدر قريباً يأخذ في الاعتبار البيئة الأمنية السائدة ويعالج المسائل الخلافية التي قد تحدث أعمال عنف وخرقاً للعملية الانتخابية.