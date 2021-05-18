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«المقريف» يتفقد احتياجات إدارة رياض الأطفال بوزارة التعليم

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تفقّد وزير التربية والتعليم، موسى محمد المقريف، صباح اليوم الثلاثاء، إدارة رياض الأطفال بالوزارة، وذلك ضمن سلسلة جولاته التفقُّدية للوقوف على مكونات الوزارة.

وأطلعت مدير إدارة رياض الأطفال، حميدة أبو غرارة، الوزير خلال زيارته إلى شروح وافية حول رياض الأطفال، وسير العمل بها، وكيفية نشر التعليم المُبكر داخل السُلّم الوظيفي لقطاع التعليم.

واختتم الوزير جولته التفقُّدية بشكره إدارة رياض الأطفال على ما تبذله من جهود، وتعهّد بدراسة السُبُل المطروحة لدعم رياض الأطفال داخل المُراقبات التعليمية.

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المقريف رياض الأطفال وزارة التربية والتعليم

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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