حسين مفتاح: «برلين 2» سيناقش قراري مجلس الأمن 2570 و2571

قال المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح إن الحل الشامل للأزمة الليبية متعثر، و”لم يعالج الكثير من الملفات التي بقيت عالقة، خاصة الملف الأمني”.

وأوضح مفتاح في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية” أن المؤتمر المقبل سيناقش ضرورة تنفيذ قراري مجلس الأمن 2570 الذي يعنى بتنفيذ خارطة الحل في ليبيا وصولا إلى انتخابات ديسمبر، و2571 المعني بتنفيذ وقف إطلاق النار.

وأكد أنه في حال عدم تنفيذ القرارين وبشكل جاد عن طريق وضع أطر حقيقية، فإن العملية السياسية والخطط التي تعمل عليها الأمم المتحدة ستكون في مهب الريح، ما لم يتم وضع جدول زمني محدد لخروج كل القوات الأجنبية من ليبيا ودعم مؤسسات الدولة بما فيها الجيش.

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