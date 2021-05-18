بنسودا: على الحكومة المؤقتة تسليم سيف الإسلام القذافي للمحكمة الجنائية الدولية

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خطوة تستحق الثناء، مؤكدة أن السلام لا يزال ركيزة أساسية للتنمية وحماية حقوق الإنسان في ليبيا.

وأضافت في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أن الآمال معلقة على الحكومة للعمل على مواجهة العنف، مؤكدة أنه لن يكون هناك سلام دون العدالة والمساءلة.

وأكدت التزام مكتبها بالعمل مع الحكومة لضمان المساءلة على الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في ليبيا وتقع تحت ولاية المحكمة.

وأوضحت أن ليبيا تشكل أولوية لمكتبها الذي يولي اهتماما خاصا بها، مشيرة إلى أن موظفين بالمكتب التقوا خلال الفترة الماضية بمصادر في ليبيا وشهود عيان وتلقوا وثائق من أفراد ومنظمات وممثلين عن الضحايا داخل ليبيا وخارجها.

وأضافت أنه تم التواصل مع المسؤولين في ليبيا ذوي الصلة وذلك بعد اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في ترهونة.

وأكدت أن جهود التواصل هذه عززت قدرات مكتبها على التعاون مع الجهات ذات الصلة والشركاء، ما فتح الباب لجمع الأدلة من أجل إقامة محاكمات مستقبلية خاصة بالجرائم المرتكبة.

وأشادت بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية وبعثة الأمم المتحدة، مؤكدة أن العدالة لن تتحقق دون التعاون مع الحكومة والسلطات المختصة.

وتابعت: “ما زلنا نتلقى الدلائل ونعمل على رصد الجرائم المتواصلة التي تقع في ليبيا، ومنها اختفاء وحجز عشوائي بلا محاكمة وقتل وجرائم جنسية.

واستطردت: “تم جمع أدلة موثوقة عن جرائم ارتكبت في مراكز احتجاز رسمية، خاصة سجن معيتيقة الذي تسيطر عليه مليشيا الردع التي تشتمل على تعذيب واسع النطاق وانتهاكات جنسية”.

وأضافت أن نطاق الجرائم التي تلقت تقارير بشأنها واسع، ومنها تقارير للأمم الأممية تشر إلى أن 8850 شخصا تم احتجازهم بشكل عشوائي في سجن رسمي وهم في عهدة الشرطة القضائية، منهم 70% في حالة احتجاز دون محاكمة.

وتابعت أن هناك ما يقرب من 10 آلاف شخص منهم 480 امرأة محتجزون في مرافق تسيطر عليها مليشيات المنطقة الغربية، مطالبة بالسماح للمراقبين الدوليين بالدخول للتفتيش ومراجعة أحوال أماكن الاحتجاز التي تحالف القوانين الدولية.

وطالبت الحكومة المؤقتة باتخاذ خطوات جادة لوضع حد للجرائم الخطيرة التي ارتكبت، وكذلك مواجهة الاحتجاز العشوائي ومصادرة الممتلكات والاغتصاب والعنف الجنسي في السجون ومرافق الحجز.

ونوهت بأن مكتبها تلقى تقارير بشأن ملاحقة معارضين أبدوا اعتراضهم على انتشار المليشيات وتوغلها في غرب ليبيا، مؤكدة أن إسكات المنتقدين من المدنيين بشكل عنيف كطريقة لإرهاب المعارضين أمر غير مقبول.

وأكدت أن المكتب تلقى معلومات مقلقة عن أنشطة المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا، وهي معلومات تتفق مع التقارير التي أصدرتها لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، مشددة على ضرورة مغادرة هذه القوات والمرتزقة ليبيا دون أي تأخير.

وأوضحت أن الجرائم التي ارتكبها هؤلاء المرتزقة تندرج ضمن ولاية المحكمة بغض النظر عن جنسية مرتكبيها.

وأكدت أن قواعد القانون الدولي ترفض وجود هؤلاء المرتزقة، وأن من يتحدى القانون الدولي بالإصرار على بقائهم ومنع مغادرتهم يتحمل المسؤولية عن ذلك بصفة مباشرة.

وفيما يتعلق بوضع المهاجرين أشارت إلى أن المكتب تعاون مع السلطات الليبية المختصة من أجل النهوض بجهود متابعة ومعاقبة جرائم الهجرة والإتجار بالبشر.

وأشارت إلى أن تقارير غرق سفينة في أبريل الماضي ووفاة أكثر من 100 مهاجر، وما كشفت عنه من استغلال المهاجرين، تؤكد الحاجة إلى ضرورة التعاون من أجل معالجة الأزمة ومنع الجرائم بحق المهاجرين.

وأكدت أن الفشل في تنفيذ أوامر القبض على المطلوبين للعدالة تشكل عراقيل وتمنع من تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن اثنين من المشتبه بهما توفيا دون أن يواجها المحكمة أو تتحقق العدالة للضحايا، فيما لم يتحقق أي تقدم لتنفيذ أوامر القبض.

واختتمت: “مذكرة التوقيف الخاصة بسيف الإسلام القذافي لم تُنفذ بعد وهو هارب من العدالة حتى الآن، وليبيا مسؤولة قانونيًا عن توقيفه وتسليمه للمحكمة ونناشد حكومة الوحدة الوطنية بالتعاون حتى يتم تسليمه للمحكمة، وأكرر نداءات مكتبي للسيد القذافي بتسليم نفسه للسلطات الليبية”.