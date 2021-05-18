ليبيا الان

العريبي: الميليشيات تحاول عرقلة المسارات التي يقودها الرئاسي

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال المحلل السياسي الليبي فايز العريبي إن الميليشيات في طرابلس ضد تحويل إدارة المؤسسات إلى عناصر مهنية تتولى قيادتها، وأنها أحد أشكال إعاقة توحيد المؤسسات.

وأضاف العريبي في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن كافة الأحداث في غرب ليبيا، والتي كان آخرها حصار المجلس الرئاسي، تعد إشارة قوية لسيطرة الميليشيات ومحاولة عرقلة كافة المسارات التي يقودها المجلس.

وأضاف العريبي أنه لا بد من إصرار المجتمع الدولي على إجراء الانتخابات واستكمال الخطوات لتحجيم سطوة الميليشيات وتجنب تكرارا السيناريوهات الكارثية التي تسببت فيها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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