الإخواني صوان: خطوات المجلس الرئاسي والحكومة لا تحقق التوازن السياسي

دعا رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، محمد صوان، “أنصار حزبه إلى عدم إهمال عودة التحرك العسكري من جهة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر”، بحسب زعمه.

صوان، وفي تسجيل مرئي كان جزءًا من كلمته لقيادات حزب الإخوان، زعم “بوجود بعض المؤشرات الآن، التي تنبئ بتواطؤ دولي من بعض الأطراف، وسكوت للسيطرة على العاصمة بالقوة”، بحسب زعمه.

وأشار أيضًا إلى “وجهة نظر مضادة تفيد بأن وجود الاتفاقية التركية الليبية غير الدستورية ربما يجعل عودة الحرب بالشكل التقليدي صعبة، قائلاً: “إذا عادت ستكون عبر دخول وكلاء، وهذا ربما يعقد المشهد، الأمر الذي يجعل البعض يستبعد الحرب”، بحسب زعمه.

ولفت إلى وجود سيناريوهات أخرى متعددة بين الاحتمالين، متابعا: “في تقديري الخاص، كلما كان هناك تحركات دولية ظاهرها إيجابي لحلحلة الملف الليبي، فذلك يشير إلى التغطية أو وجود حراك آخر عسكري وهناك حراك سياسي مضاد له”، بحسب زعمه.

وحذر من التحركات السياسية لدعم الملف الليبي، قائلا: “ليس بالضروري أن تكون مريحة، وأنا الآن في جولة خارجية لمحاولة التقصي حول هذا الموضوع لأخذ احتياطاتنا وحذرنا”، مضيفا: “وأنا نبهت بعض الأطراف الليبية بأن هذا الموضوع يجب ألا يهمل، رغم وجود مؤشرات تستبعد مسار الحرب”، بحسب زعمه.

وزعم أن “جماعته تؤازر المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مهما كان الاختلاف بينهم”، على حد قوله، مطالبا السلطة التنفيذية بتحمل مسؤوليتها في تحقيق التوازن السياسي وتوزيع المهام، قائلا: “تحقيق التوازن في مصلحة كل الليبيين لأنه يمنع الصراع ويمنع أن يطمع طرف في طرف آخر”، بحسب زعمه.

وأضاف: “رأينا بعض الخطوات من المجلس الرئاسي والحكومة لا تحقق التوازن السياسي، والتي ربما تؤخذ على حسن النية ومحاولة لم الشمل ورغبة في استرضاء بعض الأطراف، لكن هذا أحيانا يأتي على حساب المصلحة العليا للوطن”، بحسب زعمه.

وانتقد صوان أداء المجلس الرئاسي، قائلا: “لم نر له أي دور حتى الآن كقائد أعلى، وننصح الحكومة بأن يكون لها دور أكبر في بناء الأجهزة الرسمية واستكمال مسيرة الخطوات الجيدة في إعادة تأطير المسلحين وتنظيمهم، خصوصا أننا مقبلين على شراكة اقتصادية مع دول أخرى، ونريد ضمان عدم عودة الحرب وتقويض الأمن؛ لأن الليبيين ملّوا من الحرب ويريدون الاستقرار”، بحسب زعمه.