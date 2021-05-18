يونيسيف: تجهيز ليبيا بـ74 وحدة ثلاجة لمساعدتها على بناء مبردات للقاح كورونا

ليبيا – ورّدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” 74 وحدة ثلاجة لمساعدة ليبيا في بناء سلسلة تبريد للقاحات وباء كورونا.

ووفقًا لتغريدة نشرتها المنظمة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صيحفة المرصد، تم وضع خطط لتوزيع الثلاجات على 46 بلدية في جميع أنحاء ليبيا، لرفع مستوى قدرات سلسلة التبريد، فضلًا عن العمل مع وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية على الاستعداد اللوجستي.

وأشارت المنظمة إلى أن إيصال اللقاحات إلى جميع أنحاء ليبيا هو جهد معقد، ويستغرق سلسلة من الأحداث المنسقة بدقة في بيئات يتم التحكم في درجة حرارتها لتخزينها ونقلها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية