كوبيتش يبحث مع مسؤولين بريطانيين دعم الانتخابات في ليبيا

أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، زيارة إلى لندن أمس والتقى بمسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى.

وقالت البعثة في بيان إن كوبيتش أجرى لقاء مع جيمس كليفرلي، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، لمناقشة التقدم المحرز حتى الآن في عملية السلام في ليبيا، بما في ذلك تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأكد المبعوث الخاص كوبيش و كليفرلي على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى والإسراع في سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. كما التقى المبعوث الخاص بالسيد جورج هودجسون، رئيس قسم شمال إفريقيا في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، ونائبته السيدة روزي كيف ومسؤولين آخرين في الوزارة.

إلى ذلك التقى المبعوث الخاص كوبيش مارتن رينولدز، السكرتير الأول الخاص لرئيس الوزراء، وبحث معه دعم المملكة المتحدة للشعب الليبي والسلطات الليبية في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار والوحدة والازدهار، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن. وأعرب عن تقديره للسيد رينولدز على دعم بلاده المستمر لجهود الأمم المتحدة وعملية السلام في ليبيا.

واختتم المبعوث الخاص زيارته بالمشاركة في مناقشات المائدة المستديرة حول خفض التصعيد في ليبيا إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين ذوي الخبرات المختلفة.