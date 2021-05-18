اوحيدة: العديد من النواب يرفضون أن تطلق يد الحكومة في التصرف بالميزانية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن جلسة مناقشة الميزانية ستعقد الأسبوع المقبل، مضيفًا أنه لم يتم تحديد مكانها إلى حدّ الآن، كما لم ينفِ وجود خلافات حول الميزانية رغم تعديلها وإصلاحها، وهو ما يهدّد بإسقاطها مرّة ثانية وتأخير اعتمادها.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لموقع “العربية .نت” أمس الإثنين، بين أن الخلافات تتمحور حول طرق صرف الميزانية.

وأوضح أن العديد من النواب يرفضون أن تطلق يد الحكومة المحددّة المهام والمدّة في التصرف بالميزانية إلا وفقًا لمهامها المحدّدة وصولًا لإجراء انتخابات عامّة نهاية العام الحالي، وذلك لسدّ أبواب الفساد، خاصّة أن مشروع الميزانية المقترح من الحكومة ورد دون تفصيل وتحديد لبنود الصرف خاصة في الباب الثاني والثالث والرابع، وذلك حتى لا تسير هذه الحكومة على نهج الحكومات السابقة التي صرفت مئات المليارات دون فائدة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية