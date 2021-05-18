نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 18 مايو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021.

ملخص عام: إعتدال في درجات الحرارة على بعض مناطق الشمال خاصةً مناطق الساحل الغربي بينما تبقى مرتفعة على بقية المناطق .

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: السماء صافية الى ظهور بعض السحب مع احتمال تكون شبورة مائية أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية .

• الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة على أغلب المناطق.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25 – 30) مْ على المناطق الساحلية ،ومابين ( 33 – 39 ) مْ على الدواخل ، وتسجل انخفاض يوم الخميس على اغلب المناطق .

• الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية الى ظهور بعض السحب مع احتمال تكون شبورة مائية أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32 -37) مْ ، ولاتتجاوز (30) مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43) مْ.

• الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36-38) مْ ، وتسجل ارتفاع تدريجي يوم الغد على أغلب المناطق .

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