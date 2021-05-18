المحجوب: القوات المسلحة أحبطت مشروع تنظيم الإخوان ومخططهم الإرهابي في ليبيا والمنطقة

ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب إن القوات المسلحة أحبطت مشروع تنظيم الإخوان ومخططهم الإرهابي في ليبيا والمنطقة الذي يسعى جاهدًا لتحويل البلاد إلى مستعمرة إرهابية، باستخدام الشباب المغرر بهم ودعم المليشيات والتنظيمات المتطرفة.

اللواء المحجوب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” أمس الإثنين أضاف: “لولا فضل الله وتضحيات الجيش والوطنيين الذين قدموا أبناءهم للقضاء على إرهاب الإخوان لأصبحت ليبيا مستعمرة إرهابية بكاملها”.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي إلى أن الإخوان أول من بدأ بمحاربة القوات والمسلحة، وأباحوا الجريمة والفوضى وضرب النسيج الاجتماعي، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية