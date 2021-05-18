وزير الطاقة المصري: حريصون على توصيل الكهرباء لطرابلس بأعلى مستوى

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، للتوسع فى مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وعدد من دول العالم لتنفيذ استراتيجية الدولة أن تصبح محور عالمى للطاقة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “اليوم السابع” المصرية فإن ذلك سيكون من خلال عدة مشروعات تقوم الوزارة بتنفيذها وعلى رأسهم الربط الكهربائي مع ليبيا والسعودية، حيث تقوم الوزارة حاليا بعمل الدراسات الخاصة برفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر وليبيا القائم بقدرة 240 ميجا وات.

ونقلت الصحيفة عن محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قوله أن مصر قادرة على إنشاء خطوط للربط الكهربائى مع دول أفريقيا وأوروبا ودول الخليج حتى 15 ألف ميجا وات، كاشفاً أن إجمالى القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء تبلغ حالياً 56 الف ميجا وات وتبلغ القدرة الأسمية لهذه القدرات 46 ألف ميجا وات متاحين على الشبكة يومياً.

وأوضح شاكر، أن مصر اقتربت من الوصول إلى معدل الاحتياطى العالمى بالشبكة والذى يقدر بنسبة 25% من الطاقة المولدة، لافتاً إلى أن مصر أصبح لديها احتياطى يومي بالشبكة يصل إلى 15 ألف ميجا وات وهو ما يسمح لها بالتوسع في مشروعات الربط الكهربائى مع جميع دول العالم للاستفادة من هذه القدرات الاحتياطية التي تزيد بشكل مستمر بشكل يجذ المستثمرين إلى مصر.

وقال شاكر، أنه تم بحث إمكانية رفع قدرة خط الربط مع ليبيا إلى ما يقرب من 2000 أو 3000 ميجا وات، لافتا إلى أن خط الربط بين مصر وليبيا القائم حاليا بقدرة 240 ميجا وات.

و أشار شاكر، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت فى عمل الدراسات الخاصة برفع قدرة خط الربط بين مصر وليبيا من 240 ميجا وات إلى 500 ميجا وات ليتم من خلاله نقل الطاقة الكهربائية لليبيا، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على توصيل التيار الكهربائي لطرابلس بأعلى مستوى من الجودة وخدمة مميزة، بحسب تعبيره.

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