ليبيا

بوابة افريقيا-وكالات |

18 May, 2021

رحبت بريطانيا بالتقدم السياسي الذي حصل مؤخرا في ليبيا، بما في ذلك تعيين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، كما عبرت عن مساندة تحقيق المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الذي تجريه في ليبيا.

وأثناء إحاطة مجلس الأمن حول المحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا، عبر المستشار القانوني للمملكة المتحدة في الأمم المتحدة، شاناكا ويكريماسنغا، في مداخلة عن شكره للمدعية العامة الأممية، السيدة بنسودا، للإحاطة التي قدمتها في تقريرها الحادي والعشرين بشأن الوضع في ليبيا.

ونقل المستشار القانوني ويكريماسنغا ترحيب المملكة المتحدة بالتقدم السياسي الذي حصل مؤخرا في ليبيا، بما في ذلك تعيين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وقال المستشار القانوني للمملكة المتحدة: وفي سياق العملية الجارية سعيا إلى الوصول لتسوية سياسية مستدامة، يلزم على حكومة الوحدة الوطنية إطلاق عملية للمصالحة الوطنية، وتحقيق المساءلة والعدالة عن الجرائم الفظيعة المرتكبة، وإنني أشجعها على العمل مع مكتب المدعية العامة لتحقيق هذه الأهداف ولتسهيل عمل بعثة تقصي الحقائق في ليبيا.