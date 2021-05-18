مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي يناقش الأوضاع في ليبيا

قالت وكالة الأنباء الجزائرية أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي سيعقد اليوم الثلاثاء جلسة على المستوى الوزاري برسائة وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم لبحث الوضع في ليبيا.

الاجتماع، وبحسب الوكالة، يهدف إلى ضمان استمرار التقدم المحرز حتى الآن في مجال الحوار والسلام، ولا سيما من خلال دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة ومساعدة حكومة الوحدة الوطنية في مهامها.

وأضافت وكالة الأنباء الجزائرية أن الجلسة الوزارية ستناقش الوسائل التي من المرجح أن يستخدمها الاتحاد الأفريقي لدعم العملية السياسية في ليبيا والتي من المفترض أن تؤدي إلى الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

وأشارت الوكالة إلى أن المجتمعين سينقاشون أيضا مساهمة الاتحاد الأفريقي في آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، والوسائل التي يجب استخدامها لدعم السلطات الليبية في المصالحة الوطنية وتحسين حياة الليبيين.

مضيفة أنّ مجلس السلم والأمن الأفريقي سيناقش أيضًا التدابير الملموسة التي يجب اتخاذها لمنع التدخل الأجنبي في ليبيا، وتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وتسريع انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.

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