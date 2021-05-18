المشري: سعيد باستئناف شركة الخطوط الجوية التونسية رحلاتها للمطارات الليبية

ليبيا – أعرب رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عن سعادته باستئناف شركة الخطوط الجوية التونسية رحلاتها إلى المطارات الليبية، بعد 7 سنوات من التوقف.

المشري قال بحسب المكتب الإعلامي التابع له: إن هذه الخطوة من شأنها تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين بكل تأكيد، داعيًا الشركات الأجنبية الأخرى إلى العودة للعمل من ليبيا.

وأبدى تمنيه من الوزارات المختصة تعزيز الثقة بسلامة المطارات وقدرتها على استقبال جميع الرحلات بشكل مستقر وآمن.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية