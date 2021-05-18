السعيدي: سكان الجنوب متمسكون بمحاكمة المتورطين في مجزرة براك الشاطئ

قال عضو مجلس النواب على السعيدي إن سكان الجنوب متمسكون بمحاكمة المتورطين في مجزرة براك الشاطئ، التي وقعت قبل 4 سنوات، وراح ضحيتها 143 ضحية من خيرة أبناء فزان، مؤكدًا أن الليبيين لن ينسوا ثأرهم ولا دماء أبنائهم الزكية التي أزهقتها الميليشيات الخارجية عن القانون.

السعيدي وفي تصريحات خاصة نقلها موقع “البوابة نيوز” المصري، طالب النائب العام بضرورة فتح ملف مجزرة براك الشاطئ من جديد ومحاسبة المتورطين فيه، أين كان موقعهم من السلطة، واصفًا ما حدث بأنه جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وفق المواثيق الدولية.

وأوضح أن أبناء فزان لن يهدأ لهم بال حتى يتم الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للمحاكمة، للقصاص للضحايا، مطالبًا الجهات القضائية بسرعة الفصل في هذا القضية والكشف عن المتورطين فيها.

ووصف السعيدي، مذبحة براك الشاطئ بالعمل الإرهابي الشنيع والذي لم تفرق فيه الميليشيات المسلحة بين المدنيين والعسكريين وقتلت الجميع بدم بارد، أثناء تأدية عملهم وواجبهم المكلفين به.

السعيدي قال: إن حكومة فائز السراج المنتهية، تسترت على الجريمة وعطلت التحقيقات في هذه القضية لإخفاء جريمة الميليشيات المرتبطة بهم، على الرغم من وجود قرائن تفضح المتورطين في قتل الأبرياء، إلا أن ذلك لن ينسي أولياء الدم حقوقهم.