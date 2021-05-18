سميو: ننتظر وصول شحنة لقاح أسترازينيكا خلال الأسبوعين القادمين

أوضح مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، اليوم الثلاثاء، المستفيدون من اللقاح المضاد لفيروس كورونا تجاوزوا 111 ألف مواطن.

سميو، ,في تصريحات صحفية، قال: “ننتظر وصول شحنة لقاح أسترازينيكا خلال الأسبوعين القادمين تبلغ 117 ألف جرعة، ووفق وعود الشركات المصنعة ستصل شحنة أخرى بعدها بعدد 16 ألف جرعة، وعدد الشحنات الواصلة حتى الآن بلغ 407 آلاف جرعة من الأنواع الثلاثة: الإنجليزي، الصيني، الروسي”.

وأضاف: “كميات اللقاح نفدت بالكامل ولم يبق منها سوى ما خصّص لبعض البلديات التي تعمل على توفير سلسلة باردة للحصول على اللقاح الخاص بها، وعدد البلديات يصل إلى 30 بلدية سيُوزّع اللقاح عليها حسب الكثافة السكانية والمسجلين في المنظومة”.