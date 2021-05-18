نوفا: توقعات بزيارة الدبيبة لروما نهاية الشهر الجاري

ليبيا – رجحت وكالة “نوفا” الإيطالية أن يجري رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة زيارة عمل إلى العاصمة الإيطالية روما، وذلك نهاية شهر مايو الجاري.
الوكالة قالت: إن مهمة الدبيبة في إيطاليا وأوروبا ستعتمد على موافقة مجلس النواب على موازنة العام 2021.
ليبيا – رجحت وكالة “نوفا” الإيطالية أن يجري رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة زيارة عمل إلى العاصمة الإيطالية روما، وذلك نهاية شهر مايو الجاري.
الوكالة قالت: إن مهمة الدبيبة في إيطاليا وأوروبا ستعتمد على موافقة مجلس النواب على موازنة العام 2021.
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