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نوفا: توقعات بزيارة الدبيبة لروما نهاية الشهر الجاري

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رجحت وكالة “نوفا” الإيطالية أن يجري رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة زيارة عمل إلى العاصمة الإيطالية روما، وذلك نهاية شهر مايو الجاري.

الوكالة قالت: إن مهمة الدبيبة في إيطاليا وأوروبا ستعتمد على موافقة مجلس النواب على موازنة العام 2021.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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