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خلال لقائها بالنائب الأول لمساعد وزير  الخارجية الأميركي.. المنقوش تجدد مطالبتها بخروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

جددت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، الثلاثاء، مطالبتها بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادها.

وجاءت تصريحات المنقوش خلال مؤتمر صحافي مشترك عقدته في طرابلس، مع جوي هود، النائب الأول لمساعد وزير  الخارجية الأميركي.

وأوضحت المنقوش أنها اتفقت مع المسؤول الأميركي على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، وضرورة الحفاظ على بلادها موحدة وخاضعة للسيادة الوطنية.

وأشارت إلى اتفقت مع هود على ضرورة إطلاق مصالحة وطنية شاملة في ليبيا.

ومن جانبه،  أكد هود أن هدف الولايات المتحدة هو الوصول إلى ليبيا موحدة ومستقرة دون تدخل أجنبي.

وأكد أن اجتماع اليوم مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش يظهر دعم واشنطن لليبيا ودعم التوصل إلى حل شامل للأزمة في البلاد، ومشددا على ضرور وجود توضيحات للركائز الدستورية المتعلقة بالعملية الانتخابية المرتقبة في البلاد.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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