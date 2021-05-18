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الجرندي ونظيره الأمريكي يؤكدان دعمهما لليبيين لاستكمال المسار السياسي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تلقى عثمان الجرندي وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج أمس الإثنين اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تناول خلاله الوزيران واقع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

بلينكن ثمّن بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة المساعي الحثيثة التي تقوم بها تونس مع مختلف الدول، من أجل عودة الاستقرار الى المنطقة وأهميّة العمل سويًا للوصول إلى وقف أطلاق النار، ثم إيجاد حلول مستدامة في مرحلة لاحقة.

وفي الختام، عبر الوزيران عن رغبتهما في مواصلة العمل سويًا من أجل معاضدة جهود الليبيين لاستكمال المسار السّياسيّ، مما سينعكس إيجابًا على ليبيا وكامل منطقة البحر الأبيض المتوسط.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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