المنقوش تؤكد على أهمية انجاح العملية السياسية الليبية وتدعو لفتح السفارة والقنصلية الأمريكية في بنغازي وطرابلس

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش على أهمية انجاح مؤتمر برلين و العملية السياسية.في ليبيا.

وجددت المنقوش، في المؤتمر الصحفي المشترك مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود التأكيد على ضرورة التنسيق مع المواقف الدولية تجاه الازمة الليبية .

كما أكدت الوزيرة على ضرورة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحكومة الوحدة الوطنية لتحقيق اهداف خارطة الطريق من أبرزها أن توفر السلطة التنفيذية الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات وتعزيز الشرعية السياسية في البلاد عبر معالجة القضايا الامنية وبسط السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي وانهاء الوجود الأجنبي وتوفير الأمن للمواطن وإنهاء حالة النزاع المسلح .

وشددت على أهمية توحيد مؤسسات الدولة وتحرير القرار السيادي الوطني من أي إكراه مادي أو معنوي داخليا أو خارجيا وتحسين الخدمات والأداء الاقتصادي وتطوير عمل مؤسسات الدولة والإدارة الرشيدة للموارد العامة واطلاق عملية المصالحة الوطنية الشاملة .

وأكدت وزيرة الخارجية للمسؤول الأمريكي على تطلع حكومة الوحدة الوطنية للعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة الامريكية ومبعوثها من أجل الايفاء بجميع الوعود الخاصة بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقي الحوار السياسي.

ودعت المنقوش الولايات المتحدة الامريكية للمساعدة على الضغط على المجتمع المعني للوفاء بالتزاماته واحترام قرارات الأمم المتحدة ودعم وقف اطلاق النار وتنفيذ نتائج لجنة 5+5.

وأكدت على ضرورة افتتاح السفارة الأمريكية والقنصلية في طرابلس وبنغازي لما لهما من توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي لدعم استقرار ليبيا وامنها.

وجددت المنقوش موقف ليبيا التابث والداعم للقضية الفلسطينية وإدانة استخدام القوة ضد الفلسطينيين واستباح المقدسات الدينية والالتزام بقرار مجلس الأمن والشرعية الدولية بالخصوص .