عقب لقائها مساعد وزير الخارجية الأمريكي.. المنقوش: يجب إنهاء الوجود الأجنبي في ليبيا

أكدت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، أنها دعت الولايات المتحدة لفتح السفارة والقنصلية في طرابلس وبنغازي، لأنها تعتبر رسالة على استقرار ليبيا.

وقالت«المنقوش»، خلال مؤتمر صحفي مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي “جوي هود”، اليوم الثلاثاء، إننا “أكدنا على ضرورة بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي الليبية وإنهاء الوجود الأجنبي وتوفير الأمن للمواطن وإنهاء حالة النزاع المسلح وتوحيد مؤسسات الدولة وتحرير القرار السيادي الوطني من أي إكراه مادي أو معنوي”.

وأردفت “دعونا لتشكيل مجموعة استقرار برئاسة ليبيا لتوحيد المواقف الدولية”، معقبة: “نتمسك بموقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية وندعم قرارات الشرعية الدولية”.

وأشارت «المنقوش» إلى أنها طالبت “دعم الولايات المتحدة للضغط على المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته واحترام قرارات الأمم المتحدة ودعم وقف إطلاق النار وتنفيذ نتائج اللجنة الأمنية المشتركة (5+5)”.

وتابعت؛ أن “حكومة الوحدة تتطلع إلى العمل مع الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا من أجل الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في خارطة طريق منتدى الحوار الليبي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة”.

وأوضحت «المنقوش» أنها أكدت على “ضرورة دعم الولايات المتحدة لحكومة الوطنية لتحقيق أهداف خارطة الطريق والتي من أبرزها توفير الشروط اللازمة لإجراء انتخابات تعزز الشرعية السياسية في البلاد”.