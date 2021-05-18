جماعة الإخوان: قرارات حكومة الوحدة وتشكيلتها حتى الآن لا يحققان أي توازن

ليبيا – قال محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان إنه مهما كان الاختلاف مع حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي فإنه يجب الوقوف معهما ومؤازرتهما.

صوان أشار خلال إحاطة قدمها لقيادات الحزب حول مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية في ليبيا إلى أنه على الحكومة تحمل مسؤوليتها في تحقيق التوازن في التشكيلة الحكومية، وفي توزيع المهام بين الأطراف الفاعلة على الأرض، ويجب الدفع معهم في هذا الاتجاه.

وأوضح أن موضوع التوازن في الحقيقة هو في مصلحة كل الليبيين؛ لأن التوازن هو الذي يمنع الصراع، ويمنع أن يطمع كل طرف في الآخر، وهذه النظرية التي تم الانطلاق منها وتأسيس عليها القرارات في اختيار القائمة التي تم دعمها بجنيف.

ولفت إلى أن ما يصدر من قرارات حتى الآن لا يوجد فيها أي تحقيق للتوازن الحقيقي، لافتًا إلى أنه وإن كان يحمل هذا التصرف على حسن النية والرغبة في استرضاء بعض الأطراف الجامحة، لكنه أحيانًا يأتي على حساب المصلحة العليا للوطن، بحسب قوله.

ودعا رئيس حزب العدالة والبناء إلى تقديم النصح للحكومة والوقوف معها، وكذلك المجلس الرئاسي الذي وصفه بأنه ليس له دور القائد الأعلى للجيش، مطالبًا الحكومة بأن تُحسن تنظيم أولوياتها.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية