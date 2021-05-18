الملف الليبي يترأس مباحثات المبعوث الأممي مع مسؤولين بريطانيين في لندن

بحث المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، مع مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى دعم الانتخابات وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية ودفع عملية السلام في ليبيا.

البعثة الأممية، وفي إيجاز صحفي لها، قالت: “في سياق جهود التواصل مع أعضاء المجتمع الدولي، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، زيارة إلى لندن أمس والتقى بمسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى”.

وأضافت: “أجرى كوبيش لقاء مع جيمس كليفرلي، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، لمناقشة التقدم المحرز حتى الآن في عملية السلام في ليبيا، بما في ذلك تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

وتابعت: “أكد كوبيش وكليفرلي على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى والإسراع في سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، كما التقى المبعوث الخاص بجورج هودجسون، رئيس قسم شمال إفريقيا في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، ونائبته روزي كيف ومسؤولين آخرين في الوزارة”.

واستطردت: “كان الوضع في ليبيا والمنطقة عموماً، ولا سيما من المنظور الأمني، محور الاجتماعات التي عقدها المبعوث الخاص مع الفريق رولي ووكر، نائب رئيس الأركان في وزارة الدفاع، وبشكل منفصل مع مسؤولين آخرين من مكتب مجلس الوزراء والأجهزة الأمنية”.

واستكملت: “التقى المبعوث الخاص كوبيش بمارتن رينولدز، السكرتير الأول الخاص لرئيس الوزراء، وبحث معه دعم المملكة المتحدة للشعب الليبي والسلطات الليبية في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار والوحدة والازدهار، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن. وأعرب عن تقديره لرينولدز على دعم بلاده المستمر لجهود الأمم المتحدة وعملية السلام في ليبيا”.

واختتم المبعوث الخاص زيارته بالمشاركة في مناقشات المائدة المستديرة حول خفض التصعيد في ليبيا إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين ذوي الخبرات المختلفة.