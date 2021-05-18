اللافي: تركيا ما زالت تلعب بورقة الميليشيات من تحت الطاولة

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي محمد اللافي إن وجود المليشيات وسيطرتها على أراضٍ ليبية دون أن تكون تحت تصرف أو مسؤولية الحكومة خطر كبير على المصالحة الليبية، خاصة أن هناك أطرافًا دولية مثل تركيا تحرك هذه الكيانات المسلحة.

اللافي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الثلاثاء، أوضح أن تركيا ما زالت تلعب بورقة هذه الميليشيات من تحت الطاولة، وأكبر دليل على ذلك ما تعرض له المجلس الرئاسي، عندما قام بتعيين رئيس المخابرات حسين العائب بديلًا عن عماد الطرابلسي المعين من قبل فائز السراج الموالي لأنقرة.

وبين المحلل السياسي أن هذه الميليشيات من المؤكد أنها تعبث بالأمن في ليبيا، والجميع يعلم جيدًا ما قامت به الجماعات المسلحة عام 2014 عندما أبعدتهم الانتخابات عن المشهد السياسيي ، محذرًا من تكرار سيناريو هذه الحرب، خاصة أن هناك تشابهًا كبيرًا بين أحداث الماضي والأحداث الحالية التي تمر بها التنظيمات المشغلة لهذه الميليشيات من تخبط سياسي نتيجة إبعادها عن المشهد.

اللافي طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لدحض أي تحرك من شأنه تعطيل العمل السياسي في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية