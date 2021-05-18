العريبي: الميليشيات في طرابلس ضد تحويل إدارة المؤسسات إلى عناصر مهنية

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي فايز العريبي إن الميليشيات في طرابلس ضد تحويل إدارة المؤسسات إلى عناصر مهنية تتولى قيادتها، وإنها أحد أشكال إعاقة توحيد المؤسسات.

العريبي وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الثلاثاء، أوضح أن كافة الأحداث في غرب ليبيا والتي كان آخرها حصار المجلس الرئاسي، تعد إشارة قوية لسيطرة الميليشيات ومحاولة عرقلة كافة المسارات التي يقودها المجلس.

وأضاف العريبي أنه لا بد من إصرار المجتمع الدولي على إجراء الانتخابات واستكمال الخطوات لتحجيم سطوة الميليشيات، وتجنب تكرار السيناريوهات الكارثية التي تسببت فيها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية