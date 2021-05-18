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العريبي: الميليشيات في طرابلس ضد تحويل إدارة المؤسسات إلى عناصر مهنية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي فايز العريبي إن الميليشيات في طرابلس ضد تحويل إدارة المؤسسات إلى عناصر مهنية تتولى قيادتها، وإنها أحد أشكال إعاقة توحيد المؤسسات.

 العريبي وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الثلاثاء، أوضح أن كافة الأحداث في غرب ليبيا والتي كان آخرها حصار المجلس الرئاسي، تعد إشارة قوية لسيطرة الميليشيات ومحاولة عرقلة كافة المسارات التي يقودها المجلس.

وأضاف العريبي أنه لا بد من إصرار المجتمع الدولي على إجراء الانتخابات واستكمال الخطوات لتحجيم سطوة الميليشيات، وتجنب تكرار السيناريوهات الكارثية التي تسببت فيها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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